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AB Bakanı Çelik: İsrail'in hukuk tanımazlığı tescil edildi

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, BMGK'da veto edilen, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Filistin tasarısı için, "BM Genel Kurulu, İsrail’in hukuk tanımazlığını tescil etti" dedi.

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AB Bakanı Çelik: İsrailin hukuk tanımazlığı tescil edildi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin kararına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BMGK'de veto edilen Filistin tasarısı, BM Genel Kurulunda kabul edildi. BM Genel Kurulu, İsrail’in hukuk tanımazlığını tescil etti ve Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. ABD'nin, kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifi ise reddedildi. Filistin davasının tüm dünyanın davası olduğunun altını çizen tarihi bir karar!"

 


 

 


 

 

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından BMGK'de veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Karara 8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Çelik, israil, filistin
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