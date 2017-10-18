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AB Bakanı Çelik Estonya'da

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Mihkelson ile görüştü

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AB Bakanı Çelik Estonyada

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ile bir araya geldi.

Çelik ve Mihkelson, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler, Estonya’nın AB Dönem Başkanlığı, terörle mücadele ve ikili iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Çelik, gün içinde Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid tarafından kabul edilecek.

Çelik, yarın da Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile görüşecek.

Estonya Dış Politika Enstitüsü’nde “Avrupa, Ortak Geleceğimiz: Türk Bakış Açısı” başlıklı konuşma yapacak Çelik, daha sonra Mikser'in onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Etiketler: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı M
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