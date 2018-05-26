AB Bakanı Çelik: Alman makamlarının miting izniyle terör gösterisi yapılmıştır

24 Haziran seçimlerinin yoğum temposu sürerken Almanya'dan tepki çekici bir karar geldi.

Alman hükümeti, 24 Haziran seçimleri için hiçbir siyasi partinin ülkesinde miting düzenlemesine izin vermezken, HDP'nin 26 Mayıs'ta Köln'de düzenleyeceği mitingi kabul etti.

Bu durumu kınayan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın tavrını iki yüzlülük ve çifte standart olarak değerlendirdi.

Almanya'ya bir tepki de Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'ten geldi.

AB Bakanı Çelik, Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesinin, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı. Çelik, "Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır." dedi.

Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mayıs 2018

Bakan Çelik konuya tepkisini sosyal medya platformu Twitter üzerinden dile getirdi.

"Hukuk ve demokrasi anlayışı açısından mücadele edilmesi gereken terör faaliyetlerine, resmî makamlar eliyle izin verilmesi artık hiçbir mazeretle izah edilemeyecek şekilde terörün himaye edilmesi anlamına gelmektedir.

Terör örgütleri arasında iyi ya da kötü gibi ayrım yapan demokrasilerin kendi meşruiyetlerini zayıflatmaktan başka iş yapmadıkları açıktır. Terörü himaye ederek kendi demokrasilerine kendileri saldırmış oluyorlar."

Terör örgütleri arasında iyi ya da kötü gibi ayrım yapan demokrasilerin kendi meşruiyetlerini zayıflatmaktan başka iş yapmadıkları açıktır. Terörü himaye ederek kendi demokrasilerine kendileri saldırmış oluyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mayıs 2018

PKK terör örgütünün himaye edilmesinin Alman makamlarının izniyle gerçekleştiğini belirten Çelik, "Alman makamları açıkça bir terör örgütünün Avrupa’nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir." dedi.

PKK terör örgütünün himaye edilmesi Alman makamlarının izniyle gerçekleşmektedir. Alman makamları açıkça bir terör örgütünün Avrupa’nın ortasında faaliyet yapmasına izin vermektedir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mayıs 2018

"Bu izni verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler"

AB Bakanı Ömer Çelik, terörün insanlık suçu olduğunu hatırlatarak, buna izin verenlerin insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini söyleyemeyeceklerini aktardı.

"Bu faaliyetlere izin verenler, kendi demokrasi ve hukuk anlayışlarını bu örgütlerin hizasına yazmaktadır. Terör insanlık suçudur. Terör gösterisine izin verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler."

Bu faaliyetlere izin verenler, kendi demokrasi ve hukuk anlayışlarını bu örgütlerin hizasına yazmaktadır. Terör insanlık suçudur. Terör gösterisine izin verenler insanlığa karşı işlenen suçlarla mücadele ettiklerini iddia edemezler. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 26 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber