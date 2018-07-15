7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
-Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.
-Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da yaş üyesi oldu.
-Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu.
-Savuma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü
-Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.
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