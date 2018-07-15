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7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

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7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

-Yüksek Askeri Şura, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

-Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da yaş üyesi oldu.

-Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

-Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu.

-Savuma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü

-Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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