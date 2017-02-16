4,5G kalitesinde iletişim kırsalda yaygınlaşacak

4,5G kalitesinde iletişim kırsalda daha da yaygınlaşacak. Proje için imzalar atıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, telefonu ya da hattı 4,5G teknolojisiyle uygun olmayanların dahi hizmet kalitesinin artacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Arslan, Nüfusu 500'ün altında olan 1799 noktaya bu hizmet kalitesini götürmek adına bir proje geliştirdiklerini belirterek, “Turkcell ile ''evrensel hizmet fonu'' kapsamında yaptığımız anlaşma gereği, bu 1799 noktaya artık 4,5G kalitesinde hizmeti götürmüş olacağız. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız bu konuda 68 milyon dolarlık bir kaynak sağladı ve bu kaynakla da çok başarılı bir proje, yerli ve milli olarak ULAK baz istasyonları artık kullanabilir hale geldi." açıklamasında bulundu.

Kırsalda yeni tespit edilen bin 472 yer daha olduğunu aktaran Bakan Arslan, "Ayrıca oradaki insanların eğer telefonları, sim kartları 4,5G ile uyumlu değilse dahi 2G veya 3G ile ilgili hizmet alanların ise hizmet kalitesi çok daha yükselecek, hız çok daha yükselecek. Bin 472 yeni yerle ilgili ihale sürecini başlattık, ihale 13 Mart'ta yapılacak." dedi.

Hizmetten projenin ihalesini alan Turkcell’in yanında hizmetten diğer operatörler de yararlanabilecek. Projede yerli ve milli olan ULAK baz istasyonları kullanılacak. Telefon ya da sim kartı uygun olmayanlar da 4,5G'nin hız ve kalitesinden faydalanabilecek.