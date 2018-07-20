Genelkurmay Başkanlığı 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Başkanlığın internet sitesinde paylaşılan bilgi notunda, Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Operasyonlarda, 1’i sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.