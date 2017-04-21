Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;
- [Halkoylamasının ardından] Millet ferasetini bir kez daha gösterdi
- Çıkan sonuçları herkesin içselleştirmesi ve hazmetmesi gerekiyor
- Halkı sokağa davet edici hareketlerden kaçınılması gerekiyor
- Terörle mücadelede atılan kararlı adımlar, vatandaşta güveni artırdı
- Ana muhalefet partisi uyum yasaları çıkartılırken destek vermeli
- Biz halk nazarında zayıf ve itibarını kaybeden bir ana muhalefet partisi istemiyoruz
- Milletin kararını kabul etmezlerse, millet de onları kabul etmez
- Türkiye'de 80 milyon insan hangi inanca sahipse ve hangi oyu atmışsa birinci sınıftır
- [Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi] Yürütme yetkisinin tek elde olması karar vermeyi hızlandıracak
- [Sağlıkta Dönüşüm Programı] Aile hekimlerimizin sayısı yetersiz, bu dönemde ikiye katlayacağız
- [Sağlık Bakanlığı'na Personel Alımı] Bu sene toplamda 40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız