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Buradasınız : » » '40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız'

'40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı

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40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

- [Halkoylamasının ardından]  Millet ferasetini bir kez daha gösterdi

- Çıkan sonuçları herkesin içselleştirmesi ve hazmetmesi gerekiyor

- Halkı sokağa davet edici hareketlerden kaçınılması gerekiyor

- Terörle mücadelede atılan kararlı adımlar, vatandaşta güveni artırdı

- Ana muhalefet partisi uyum yasaları çıkartılırken destek vermeli

- Biz halk nazarında zayıf ve itibarını kaybeden bir ana muhalefet partisi istemiyoruz

- Milletin kararını kabul etmezlerse, millet de onları kabul etmez

- Türkiye'de 80 milyon insan hangi inanca sahipse ve hangi oyu atmışsa birinci sınıftır

- [Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi] Yürütme yetkisinin tek elde olması karar vermeyi hızlandıracak

- [Sağlıkta Dönüşüm Programı] Aile hekimlerimizin sayısı yetersiz, bu dönemde ikiye katlayacağız

- [Sağlık Bakanlığı'na Personel Alımı] Bu sene toplamda 40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız

Etiketler: yaşar taşkın koç, trt haber, TRT, sağlık bakanı, Recep Akdağ
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