

Sandıklar açıldı, oylar sayıldı, Türk halkı Anayasa değişiklik paketine onay verdi.

Yeni sistemin adı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" oldu.

Paketteki değişikliklerin büyük çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçecek. Ancak 3 madde, hemen yürürlüğe girecek. Diğer maddeler için de uyum yasaları çıkarılacak.

Anayasa değişikliği düzenlemesinde 18 madde yer alıyordu. Bunların 3'ü hemen yürürlüğe girecek.

Partili Cumhurbaşkanlığı maddesi

O düzenlemelerden en önemlisi, partili cumhurbaşkanlığı maddesiydi. Anayasa'nın 101'inci maddesi değiştirilmiş oldu. Artık Cumhurbaşkanı'nın parti üyesi olmasının önünde bir engel kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, kurucusu olduğu AK Parti'ye dönüşünün yolu açıldı.

HSYK'nın adı ve yapısı değişecek

Hemen hayata geçecek bir diğer düzenleme de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili düzenlemeydi. Yeni adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak. Kurul, 30 gün içinde yeniden yapılandırılacak.

Üye sayısı 23'ten 13'e, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşecek. 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek. 7 üye ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek.

Anayasa Mahkemesi de tamamen sivilleşecek. Anayasa Mahkemesi’ndeki 2 askeri üyenin görevine son verilecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek.

Uyum Yasaları çıkarılacak

Anayasa değişikliğine paralel olarak, 6 ay içinde uyum yasaları da çıkarılacak. Seçim Kanununda ve Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu da yeniden ele alınacak.

Adalet Bakanlığı 'Uyum Yasaları' için çalışma başlattı

Adalet Bakanlığı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet" oyunun çıkmasının ardından uyum yasalarına yönelik çalışmalara başladı. Bu kapsamda öncelikli olarak 7 kanundaki 144 maddede düzenlemeye gidilecek.

Alınan bilgiye göre, halk oylamasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ön gören anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından anayasanın değişen maddelerine uyumlu olarak kanunlarda düzenlemelere gidilecek.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede değişiklik yapılması gerektiğini tespit etti.

Öncelikli olarak değişiklik yapılması gereken kanunlar arasında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu yer alıyor.

"Partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kanundan çıkarılacak

Anayasa değişikliğine uyum sağlanması için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda 7 madde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda 9 madde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda 10 madde, Siyasi Partiler Kanunu'nda 11 madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda 30 madde, Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu'nda 27 madde ve Askeri Ceza Kanunu'nda ise 50 maddede değişiklik yapılması zorunluluğu bulunuyor.

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiğinin kesileceğine ilişkin düzenlemeye uyum için Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesinin son fıkrasında bulunan "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." hükmünün kanundan çıkartılması gerekiyor.

Adalet Bakanlığında, Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin ardından diğer kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Bütçe kanunundan yüksek yargı ile ilgili düzenlemelere kadar kapsamlı bir mevzuat çalışması da yapılacak.

Meclis aritmetiği 600 milletvekiline ve Cumhurbaşkanlığı sistemine göre düzenleneceğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü değiştirilecek. Başbakan ve Başbakanlık gibi, yeni sistemde yer almayan ifadeler yasalardan ayıklanacak. Her kanun için ayrı düzenleme yapmak yerine, tek bir yasayla bu ayıklamanın yapılabileceği ifade ediliyor.