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24 Haziran seçimlerinde 74 bağımsız aday yarışacak

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 32 ilde 74 isim, bağımsız milletvekili adayı olarak seçime girecek.

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24 Haziran seçimlerinde 74 bağımsız aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimi uyarınca siyasi partilerle birlikte bağımsız adayların başvuru süresi de dün tamamlandı.

76 isim, bağımsız aday olmak üzere il seçim kurullarına başvuru yaptı.

Bu isimlerden 2'si adaylıktan istifa etti. 32 ilden toplam 74 aday, bağımsız milletvekilliği için seçime girecek. 

Bağımsız adaylar, seçilmek istedikleri illerdeki oy pusulalarında yer alacak.

En fazla bağımsız aday İstanbul'da

Bağımsız adaylar, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa'da yarışacak.

En fazla bağımsız aday İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'da. İstanbul'da 10, Diyarbakır'da 8, Ankara'da 7 isim bağımsız milletvekili adayı olarak oy pusulalarında yerini alacak.

İstifa eden Yapıcıoğlu da bağımsız seçime girecek

HÜDA PAR Genel Başkanlığından istifa eden Zekeriya Yapıcıoğlu da Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçime girecek.

Bu arada, bağımsız adaylar arasında işçi ve emeklilerin yanı sıra mesleğini çiftçi, hamal, işsiz, öğrenci olarak beyan eden isimler de var.

YSK, listeleri 26 Mayıs'ta yayımlayacak 

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların 25 Mayıs'a kadar başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları gerekiyor.

YSK, milletvekili geçici aday listelerini 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlayacak ve itirazlar başlayacak.

Aday listeleri il seçim kurullarına verilecek

Geçici aday listelerine itirazlar, 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

Milletvekili kesin aday listelerini YSK, seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: ysk, seçim, 24 Haziran
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