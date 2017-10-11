'2023 hedeflerimiz için vizeye ihtiyacımız yok'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Muradiye Kampüsü'ndeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık katma değeri yüksek, kaliteli, teknoloji ürünlerine dayanan bir üretim ve ihracat modeline doğru ilerlediğini belirtti.

Sanayi Üretim Endeksi'nin, Türkiye'de sanayi büyümesinin istikrarlı bir zemine oturduğunu gösterdiğini söyleyen Özlü, "Ağustos ayı sanayi üretim endeksine göre, sanayi üretimimiz yüzde 5,2 artmıştır. Bu artış, azımsanacak bir artış değildir. Aksine, büyümenin lokomotifi olarak gördüğümüz sanayimizin belli bir ivme yakaladığının açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Özlü, sanayi üretimindeki artışın, istikrarlı bir biçimde devam edeceğini vurgulayarak, teknoloji geliştirme bölgelerini Türk sanayi devriminin çok önemli halkaları olarak gördüklerini kaydetti.

Vize işlemlerinin askıya alınması

ABD ile karşılıklı vizelerin askıya alınmasına da değinen Özlü, "Son zamanlarda bir vize meselesi var. Ortaya koyduğumuz 2023 hedeflerimiz için bizim vizeye ihtiyacımız yok. Türkiye sanayi devrimi vize gerektirmez. Vizeler içimizdeki gelişme azmine bariyer koyamaz." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim, teknoloji ve sanayi projelerinin birlikte geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, tüm girişimcileri, sanayicileri ve KOBİ'leri, yüksek teknolojiye ve Ar-Ge'ye yatırım yapmaya çağırdı. AA