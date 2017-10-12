12 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından verilecek fahri doktora unvanı takdim törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de sanayici ve iş adamları ile toplantıya katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek, partisinin il binasını açılışını gerçekleştirecek ve şehit Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın evine taziye ziyaretinde bulunacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Endonezya'da düzenlenecek Türkiye-Endonezya Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 8. Dönem Toplantısı ve imza törenine iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde "İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı"na katılacak.

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara'da 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün ölümünün 30'uncu yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine katılacak ve Batı Trakya Danışma Kurulu yönetimini kabul edecek.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 4'üncü Ankara Malatya Tanıtım Günleri açılışına iştirak edecek.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 7. Ordu Tanıtım Günleri'ne, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde gerçekleştirilecek "Milli Kültürün Gelişmesinde Eğitimin Rolü" konferansına, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "2017-2018 Nizamülmülk Kültür Sanat Sezonu"nun açılışına da katılacak.

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'ndeki Valiler Toplantısı'na iştirak edecek.

7- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin de katılacağı "Gürcistan Güvenlik ve Savunma Konferansı"nda konuşacak.

8- TBMM'den

- Genel Kurulda İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri sürecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Washington'da IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında ikili görüşmelerinin yanı sıra JP Morgan Chase Yatırımcı Semineri'ne ve G20 oturumlarına katılacak.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinin Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak akademik yıl açılışına iştirak edecek.

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da 15. Bayim Olur musun Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı Açılışı'na katılacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

5- TÜİK, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemine ilişkin düzenlemeleri basın toplantısıyla açıklayacak.

SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde, 128,6 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu başlayacak.

- Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk ederken, Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda aynı ülkeden Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek.

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor-Piestanska, İstanbul Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi ve TTT Riga-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

4- Hindistan'da devam eden FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli takım, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Paraguay ile karşılaşacak.