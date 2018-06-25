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110 bin imza toplayan Perinçek, 98 bin 24 oy aldı

110 bin 30 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 98 bin 24 oy aldı.

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110 bin imza toplayan Perinçek, 98 bin 24 oy aldı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza başvurusu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 110 bin 30 imza topladı.

Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre 98 bin 24 oy aldı.

Perinçek'in oy kullandığı sandıktan İnce çıktı

Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.

Bu sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: İHA/AA

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