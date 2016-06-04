Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Useymim, Kuveyt Dışişleri Bakanı…22.12.2016
Reşat Petek, FETÖ'nün "üzüm salkımı" modeliyle birbirini tanımadan…22.12.2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.22.12.2016
Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir,…22.12.2016
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik'in de bulunduğu 8 kişi…22.12.2016
22 Aralık 2016 gündem özeti şöyle;22.12.2016
Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da…22.12.2016
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ali İsmail Korkmaz davasında, sanık polis…22.12.2016
Adalet Bakanı Bozdağ, bugün Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit, 33…21.12.2016
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab'taki…21.12.2016
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de Anayasa değişikliği…21.12.2016
Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, 7 yaşındaki kızı Bana'yla…21.12.2016
Milli Savunma Bakanı Işık, "Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade,…21.12.2016
Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya…21.12.2016
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.21.12.2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karlov suikastçısıyla ilgili "Bağlantıların…21.12.2016
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı…21.12.2016
Milli Eğitim Bakanlığınca, FETÖ soruşturması kapsamında bin 980…21.12.2016
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, bu terör…21.12.2016
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti.21.12.2016
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin…21.12.2016