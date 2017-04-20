Yeşil pasaport vize sorununu ortadan kaldırdı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, her gün çok sayıda ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini, yeşil pasaport ve hem çeşitlendirilen hem de arttırılan teşvikler ile ihracatın daha da ivme kazanmasını beklediklerini kaydetti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Tarakçıoğlu, Türkiye’nin 2016 yılında bütün olumsuzluklara rağmen ihracatta başarılı bir yılı geride bıraktığını kaydetti.

2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri’nden kayda alınan ihracat rakamının 10,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu, “Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü ise; Türkiye geneli 4,1 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. Birliğimizden gerçekleşen ihracat ise yüzde 11 artış ile 604 milyon dolar seviyesine ulaştı” diye konuştu.

Nurettin Tarakçıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurtdışında yaptıkları temaslarda Türkiye’de seçilmiş hükümetin görev başında olduğunu, işlerin yolunda olduğunu ve Türk ihracatçısının rekabetçiliğiyle, anlaşılan kalitedeki malları zamanında yükleme konusunda bir sıkıntı yaşamadığını anlatma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirilebilmesi ve ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması için Ekonomi Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliğine gittikleri bilgisini paylaşan Tarakçıoğlu, şöyle devam etti: “Sene başında ihracatta konteyner tartım işlemlerinde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak, üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar ve öneriler gerekli kurumlara iletildi vefarklı uygulamaların ortadan kaldırılması sağlandı.”