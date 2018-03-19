Yerli ve milli silahlara yerli çelik

MKEK Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, Türkiye’de gelişen savunma sanayisine önemli katkılarda bulunuyor.

Ülkenin yerli savunma gücünde yer alan Fırtına ve Panter Obüsü, Altay Tankı gibi muharebe araçlarının silah sistemlerinin, uluslararası çapta takdir edilen nüfuz edici bomba ve çeşitli uçak füzelerinin çelik dış yüzeylerinin hem dökümleri hem de işlenmesi, bu fabrikada yapılıyor.

Fabrika içerisine yeni kurulan gelişmiş teknoloji sistemlerine sahip çelikhane ise, üretimin hem gelişmesini hem de hızlanmasını sağlıyor.

"Türkiye’nin en modern çelikhanesi"

Çelik üretim tesisi hakkında konuşan Fabrika Müdürü Gündüz Güler, "Şu anda Türkiye'mizde kaliteli çelik alanında kurulmuş, en yeni ve en modern çelikhanede bulunuyorsunuz. Burada ürettiğimiz çelikler, dövme yöntemiyle şekillendirilerek ağır silah malzemelerinin üretimlerinde kullanılıyor" dedi.

"Homojen ve temiz bir çelik üretimi sağlıyoruz"

Güler, "Bilindiği gibi ark ocaklarında sekonder metalürji uygulanarak, ark ocağı, pota ocağı ve vakum sistemiyle son derece homojen ve temiz bir çelik üretimi sağlıyoruz. Temizlikten kastettiğimiz şey, oksijen, azot ve hidrojen gazlarından temizlenmiş, özellikle nonmetalik inklüzyonlardan temizlenmiş, son derece homojen çelik üretimidir. Modern çelikhanemizde biz bunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mart sonunda resmen devreye alınacak

Savunma sanayisinin ihtiyacı olan tüm kaliteli çelik türlerini üretebilecek yetenekte olduklarının altını çizen Güler, "Bugün itibariyle savunma sanayisinin ihtiyacı olan tüm kaliteli çelik türlerini üretebilecek yetenekteyiz. Aralık ayında başladığımız deneme üretimleri, şu anda namlu çelikleri de dahil tamamlanmak üzere. Mart ayı sonuna kadar performans testlerini de tamamladığımız zaman, çelikhanemizi resmen devreye almış olacağız" dedi.

Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Çelikhanesi, üretim için MKEK’e bağlı Hurda Müdürlüğü'nden elde edilen hurdaları kullanıyor. Hurda ürünler eritilerek oluşturulan alaşımdan yeniden kullanılabilir, kaliteli çelik üretiliyor. Çelikhane, savunma sanayisinde ülkenin dışa bağımlılığının önlenmesi açısından büyük öneme sahip.

Kaynak: İHA