Yerli üretim SİHA'ların ihracat başarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Bayraktar TB2 İHA, yurt dışında da ilgi görüyor.

Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA'nın ilk ihracatı da duyuruldu.

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Fuar kapsamındaki seremoniye; Katar Hava Kuvvetleri Keşif ve Gözetim Merkezi Komutanı ve İHA Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Owaida Al-Ramzani, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta bir milli hava aracı platformu ve yardımcı sisteminin ihracatını yapacak. İhraç edilen ürünün İHA gibi havacılık teknolojisinin en ileri seviye uygulamalarından biri olması dolayısıyla da bu ihracat önem taşıyor.

Kapsamlı ihracat paketi

Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında; 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri için İHA Harekat Merkezi ve milli olarak geliştirilen ağ tabanlı veri izleme ve arşivleme yazılım sistemi kurulumları yapılacak.

Baykar mühendis ve eğitim kadrosu, Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Türkiye'de İHA pilot, faydalı yük ve bakım eğitimleri verecek. Sonrasında yine Türk mühendis ve uçuş destek personeli Katar Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen sistemlerin 2 yıllık lojistik ve teknik desteğini sağlayacak.

MAM-L ve MAM-C'ye de ihracat fırsatı doğacak

Araçların teslimiyle Türk savunma sanayii tarafından son yıllarda geliştirilen birçok farklı ürün ve yazılım da Katar Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayacak.

Bunlar arasında ROKETSAN'ın geliştirdiği mini akıllı mühimmat MAM-L ve MAM-C ürünleri, Piri Reis firmasının geliştirdiği ve TSK'nın kullandığı Coğrafi Analiz Sistemi yazılımı yer alıyor. Özellikle Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ya entegre edilmiş olması nedeniyle, araçların teslimatıyla MAM-L ve MAM-C'ye de ilk ihracat kapısının açılacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamlı sözleşmeyle Katar ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği de ileri bir noktaya taşınmış oldu.

"ABD, Çin incelendi; Türkiye tercih edildi"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözleşmeyle ilgili üç yıldan bu yana Katar Silahlı Kuvvetleri ile görüştüklerini söyledi.

Milli ve özgün Bayraktar TB2 İHA Sistemi’nin ilk ihracat başarısına imza attıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları aktardı:

"İmzaladığımız bu sözleşmeyle ülkemiz açısından da bu ölçekte yapılmış ilk gelişmiş hava aracı ihracatı gerçekleşmiş olacak. İHA gibi havacılık dünyasında geleceğin teknolojisi olan bir alanda milli sistemlerimizi ve teknolojilerimizi ihraç ediyor olmak önemli bir gelişme. Türkiye artık 2004'te başlattığı milli ve özgün üretim modelinin sonuçlarını hem kendi ihtiyaçları için hem de Katar gibi dost ve müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarla almaya başladı. Katar yetkilileri bu kararı vermeden önce ABD, Avrupa, Çin gibi bu alanda atılım yapan ülkelerin teknolojilerini inceledi ve tercihini Türkiye’den yana kullandı. Ülkemizin bu alanda ulaştığı konumu göstermesi açısından memnuniyet verici bir durum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

Sınıfının en iyisi

Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015'ten bu yana elde edilen operasyonel faaliyetleriyle Türkiye'nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle, dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleriyle tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkat çekiyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Silahlı Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 4 MAM-L ya da 2 MAM-L ve 2 MAM-C ile görev gerçekleştirebiliyor.

Baykar, Bayraktar Mini İHA ile 2012'de Türkiye'nin ilk hava aracı ihracatını yine Katar'a yapmıştı.

Kaynak: AA