Yerli otomobilin CEO'su Türk olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CNN Türk canlı yayınında soruları cevapladı. Yerli otomobilin teknik ve mali analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 5 model üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, "Gelecek ay bir şirket kurmayı düşünüyoruz. CEO konusunda çalışmalar sürüyor. Burada isimden ziyade küresel ölçekte başarılı olmuş bir arkadaşımızı düşüneceğiz" dedi.

Ortak girişim grubun kendi iradesiyle çalışacağı kişiyi belirleyeceğini ifade eden Özlü, "3 aday üzerinde duruluyor. CEO bir Türk olacak. Küresel başarıları olan, sadece Türkiye için değil dünya için bir otomobil hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil için alternatif destek ve teşvikler üzerinde çalıştıklarını da söyleyerek, "Bir otomobil yapacaksak şimdi tam zamanı" dedi.

"Yerli otomobil elektrikli olacak" vurgusu yapan Özlü, "Enerji depolama, akü, batarya kısmı ile ilgili yoğun bir çalışma var. Bizim projemizin ana konularından biri de şarj süresi ve edilen şarjla ne kadar süre gidilebileceği. Menzil çalışmalarımız minimum 400-500 kilometre civarında" diye konuştu.

Kaynak: CNN Türk