TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu (Erol Bilecik kimdir)

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) 47. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurula tek aday olarak katılan İndex Grubun Kurucusu Erol Bilecek 144 oyla TÜSİAD’ın 18'inci dönem başkanı oldu. Genel kurul toplantısına Rahmi Koç, Ali Koç, Murat Özyeğin, Tuncay Özilhan başta olmak üzere çok sayıda iş adamı ve üyeler katıldı.

Genel kurulda açılış konuşmasını Cansen Başaran Symes yaptı. Symes konuşmasında, İki yıl önce desteğinizle acı tatlı günleriyle sürdürdüğüm başkanlığımın bugün son günü. Görevi devralırken bilmiyorum salonda kaç kişi hatırlıyor yine bu kürsüden ilk teşekkür konuşmamda “işimiz zor sadece Türkiye’de değil tüm dünyada iş dünyasının işi zor” demiştim. Pek kolay değildi doğrusu bu görevde yönetim kurulumuzla birlikte elimizden geleni canla başla çalışarak yaptık. Programımızı eksiksiz uyguladık, sözlerimizi tuttuk. Hepsinden önemlisi siyasi gündemin Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren asli gündemimizin önüne geçmesine, sekteye uğramasına izin vermedik” dedi.

“Bu görevi tam anlamıyla ortak bilinçle yerine getireceğiz”

TÜSİAD başkanının seçildiği oylama sonuçları açıklandıktan sonra yeni yönetim kurulu adına konuşma yapan Erol Bilecik, çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Bilecik, “TÜSİAD yönetim kurulunda önümüzdeki dönemde arkadaşlarımla birlikte görev almak benim içinde gerçekten apayrı bir onur, gurur vesilesi. Çok güçlü deneyimlere sahip olan arkadaşlarımın zaten hepsini yakından tanıyorsunuz. Bu önemli göreve tam anlamıyla ve ortak bir bilinçle hazır olduğumuza şimdiden size taahhüt ederim. Değerli arkadaşlarım, genel kurulumuzun gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı özellikle Yüksek İstişare Konseyi Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan’a sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim. Başkanlığını yaptığı iki yıl boyunca TÜSİAD’a emsalsiz katkılar veren sevgili Cansel başkanıma biz hep ona böyle hitap ederiz. Cansel Başaran Symes’a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bilecik sözlerini şöyle tamamladı:“Cansel başkanımızın bizlere gösterdiği yön, sunduğu katkılar inanın içtenliğimle söylüyorum yeni döneminde başarısının temel ilham kaynağı olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte kendilerini hep yanımızda hissedeceğiz. Bu toprağın insanının gücünü bilimden ve akıldan alan imkanlara desteğe, eğitime ve özgüvene kavuştuğunda neler başarabileceğini de yine çok iyi biliyorum. Yönetim kurulu olarak çok sevgili dostlarım birlikte çalışacağımız tüm arkadaşlarımıza göstermiş olduğunuz teveccüh, verdiğiniz destek için her birinizi ayrı ayrı bütün canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum”.

Erol Bilecik kimdir?

1962 yılında Antakya’da doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise eğitimini yine Antakya’da tamamladı. 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer aldı.

Erol Bilecik, tarih itibarıyla Index Grup bünyesindeki İndeks Bilgisayar A.Ş., Despec A.Ş., Datagate A.Ş., Neteks A.Ş, Neotech A.Ş., Teklos A.Ş. ve Homend A.Ş.’nin CEO’su olarak görev yapıyor.

Bilecik 2001-2004 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), 2011-2014 yılları arasındaysa İTÜ Mezunlar Konseyi ve İTÜ Mezunları Derneği’nin başkanlık görevlerini yürüttü. Bilecik, 2016’da TÜSİAD Yönetim Kuruluna seçildi. Erol Bilecik halihazırda Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve kuruluşundan itibaren (2014) Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Bilecik İngilizce biliyor.