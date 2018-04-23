Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık fuarına sayılı günler kaldı

Dünya havacılık sektörünün enlerinin Antalya'da buluşacağı Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı'nda 25-29 Nisan'da gerçekleştirilecek organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer alacak, dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterecek.

Fuarda, 100'ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow'da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak.

Yerli ve yabancı 400 firma katılacak

Organizasyonda, ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya'daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow, ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak.

Antalya ekonomisine 200 milyon lira katkı sağlanması beklenen Eurasia Airshow fuarının, Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturması hedefleniyor.

Fuarda 150 uçuş gösterisi yapılacak

Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece tek olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye'ye getirilecek.

Son dönemde özellikle Türkiye'nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İlk uçaklar geldi

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye'de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerlerini almaya başladı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

Medyacity organizatörlüğünde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100'ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.

Kaynak: AA