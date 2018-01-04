Türkiye'den Katar'a 5 milyon avroluk biyoteknolojik ilaç ihracatı

CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Ferhat Farşi, "Türkiye'de 100 milyon dolarlık bir yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlanıyoruz, 2018'in üçüncü çeyreğinde pilot üretime geçeceğiz, şu anda Türkiye'nin Katar'a eczacılık ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyon avro. Yaptığımız 5 milyon avroluk anlaşma ile ülkemizin Katar'a ilaç ihracatını 5 kat artırmış olacağız" dedi.

CinnaGen İlaç, Katar'a ilk biyoteknolojik ilaç ihracını gerçekleştirmek üzere, Katar'ın eczacılık sektöründeki en köklü şirketi Ebn Sina Medical ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye'den Katar'a MS, romatoid artrit, antikanser ve kan hastalıkları alanlarında biyoteknolojik ilaç ihraç edilecek.

Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlanıyoruz

Türkiye'de 100 milyon dolarlık bir yatırımla biyoteknoloji üssü kurmaya hazırlandıklarını bildiren Farşi, şunları kaydetti:

"2018 yılının Eylül ayında üretime geçecek. Henüz üretime geçmeden milyonlarca dolarlık ihracat bağlantısı yapmaya başladık. Katar, dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin tıp alanında kullanılmaya başlamasıyla birçok kanser türü, kan hastalıkları ve nadir hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır. Katar'da biyoteknolojik ilaç kullanımı da aynı hızda büyüme trendinde.

Farşi, ''Bu anlaşmayla Ebn Sina Medical ile aramızda stratejik bir işbirliği kurarak Katar sağlık sektörünün biyoteknolojik ilaçlara ulaşılabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye'nin Katar'a eczacılık ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyon avro. Yaptığımız 5 milyon avroluk anlaşma ile ülkemizin Katar'a ilaç ihracatını 5 kat artırmış olacağız. CinnaGen İlaç olarak biyoteknoloji alanında iki ülke arasındaki ilk işbirliğini gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ayrıca bölge ülkelerine yönelik yeni işbirliklerinin de kapısını açacak." dedi.



Kaynak: AA

