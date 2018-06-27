Türkiye'deki 5 arı ırkı ıslah edilecek

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini söyleyerek, "Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır" dedi.

Türkiye, dünyanın ikinci büyük bal üreticisi

Ziya Şahin, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton ile dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen balı kimliklendirme çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şahin, bu kapsamda kestane, geven, ayçiçeği, pamuk ve narenciye balının kimliklerinin çıkarıldığını belirtti.

Balda kimlik çalışmasının Türkiye'de üretilen balın dünya arenasında değerlendirilmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bu kapsamda hazırlanan projelerin önemine dikkat çekti.

"5 bölgede arı ıslahı yapılacak"

Türkiye'nin büyük bir genetik zenginliğe sahip olduğunu söyleyen Şahin, daha önce Kafkas, Muğla arısı, Ege arısı ile Çorum'da ıslah ve tanımlama çalışmaları yapıldığı bilgisini verdi.

Yeni arı ıslah projeleri hazırladıklarını belirten Ziya Şahin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) kabul ettiği projeye kısa süre içinde başlayacaklarını söyledi.

Ziya Şahin, projeyle ilgili şunları anlattı:

"Türk arıcısının yurt dışındaki arıcılardan daha fazla üretmesi için çalışıyoruz. Arıcımızın yurt dışından ana arı, damızlık getirmesi bizim için bir handikaptır. Hazırladığımız proje ile Kırklareli, Düzce, Çanakkale ile Hatay-Adıyaman ve Mardin üçgeninde bulunan Suriye arısı ile Anadolu arısının ıslahını öngören bir çalışma yaptık. Islah projesi oluşturduk. TAGEM'den destek istedik. Projemiz onaylandı.Yaklaşık 3 milyon lira bütçesi var. Türkiye arıcısına hayırlı olsun. Türkiye'de bir hamle başlatıyoruz. Nerede bir sorun varsa biz oraya proje üretiyoruz."

Proje ile 5 arı türünün korunarak ıslah edilmesini amaçladıklarını söyleyen Şahin, Türkiye'de arıcılığın ufkunu açmak istediklerini belirtti.

Islah çalışmalarıyla arı ırkı da korunacak

Islah çalışmaları yapılarak arı ırklarının da korunacağını ifade eden Şahin, "Buradaki esas amacımız bu ülkenin arıcısını yurt dışından gelen damızlıklara muhtaç etmemek. Yurt dışından gelen damızlıklara artık bir son vermek istiyoruz" dedi.

Projenin 3 yıl süreceğini belirten Şahin, çalışmanın Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile 4 üniversiteden bilim adamlarının yanı sıra Ordu ve Adıyaman Araştırma Enstitüsü ekipleri ile yürütüleceğini ve 5 arı ırkının ıslah çalışmasını yapacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA