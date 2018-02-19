Türkiye'de yapı ruhsatı verilen bina sayısı arttı

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 270,7 milyon metrekare oldu. Bunun 151,5 milyon metrekaresi konut, 59,7 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 59,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanım amacına göre 208 milyon metrekareyle en yüksek payı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 15,3 milyon metrekareyle kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 228 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 37,2 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 5,5 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti.

Daire sayısına göre ise toplam 1 milyon 323 bin 118 dairenin 1 milyon 221 bin 846'sı özel sektör, 83 bin 762'si devlet sektörü ve 17 bin 510'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, bu alanda 49,6 milyon metrekareyle en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 28,9 milyon metrekareyle Ankara, 15,2 milyon metrekareyle Bursa izledi. Yapıların yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Şırnak, Muş ve Kilis olarak kayıtlara geçti.

Daire sayılarına göre değerlendirildiğinde, İstanbul 254 bin 598 adetle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 101 bin 840 daireyle Ankara ve 76 bin 29 daireyle İzmir takip etti. Daire sayısı en az iller sırasıyla Bayburt, Muş ve Kilis olarak belirlendi.

İzin belgesi verilen yapıların yüzölçümü arttı

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 1,7 azalırken, yüzölçümü yüzde 6,6, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 8,9 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 161,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 94,2 milyon metrekaresini konut, 35,7 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 31,2 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 121,3 milyon metrekareyle en yüksek paya 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8,4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 138,9 milyon metrekareyle ilk sırada yer aldı. Bunu 18 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 4,2 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 820 bin 526 dairenin 756 bin 207'si özel sektör, 45 bin 633'ü devlet sektörü ve 18 bin 686'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne bakıldığında, 28,2 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 16,1 milyon metrekareyle Ankara, 8,9 milyon metrekareyle İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük iller sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Ardahan oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 160 bin 471 ile liste başında yer alırken, bu kenti 67 bin 275 ile Ankara ve 49 bin 844 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az iller sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Bitlis olarak belirlendi.

Kaynak: AA