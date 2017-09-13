  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

"Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı" Antalya'da başladı.

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Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalyada toplandı

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi, Antalya'da toplandı.

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı, Antalya'da bir otelde başladı.

Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılında imzalanan tarım alanındaki iş birliği anlaşmasından sonra ilk kez gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, "Toplantıda, teknik araştırma ve ticari konularda iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret gibi konular ele alınacak." dedi.

Nazlı, tarım üretim alanında bilgi paylaşımı ile tarım alanında karşılıklı mevzuat ve usul işleyişinin ortak paydada buluşturulmasının hedeflendiğini de söyledi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yarın, Türk ve Rus Tarım Bakan Yardımcılarının da katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından sona erecek.

Etiketler: antalya, rusya, tarım yürütme toplantısı
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