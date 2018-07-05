Türkiye Pakistan için 4 korvet inşa edecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ'da, AA ve TRT muhabirlerine açıklama yaptı. Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir günün yaşandığını belirtti.

Pakistan'ın başkenti İslamabat’ta önemli bir imza töreninin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvet ihalesi sonuçlandı ve bugün imzalar atıldı. Bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. 4 korvet inşası ve teslim edilmesi... Anahtar teslim olarak gerçekleştirilecek." diye konuştu.

“Bir seferde en yüksek rakamlı ihracat”

Korvetlerdeki sistemlerin de yerli olacağına işaret eden Canikli, şunları söyledi:

"Bu korvetlerin, MİLGEM sınıfı korvetlerin tasarımı ve inşası yerlileştirilmişti. Çok büyük oranda anahtar teslim ve yerli ürünlerin kullanılacağı dört savaş gemisi inşası olacak. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu aynı zamanda.

Bu yönüyle de son derece önemli. Milyar dolarlık bir projedir ve Türkiye olarak ilk defa uluslararası alanda böyle sofistike bir projenin ihalesini üstleniyoruz. Altı ayı aşan bir zamandır müzakereler devam ediyordu, gerçekten çok zorlu ve zahmetli bir müzakere sürecinden sonra görüşmeler tamamlandı ve bugün de imzalandı, imzayı attık."

“Bu projede birçok güçlü ülkeler yarıştı, rakibimiz onlardı”

Kazandıkları ihalenin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Bu projede birçok güçlü ülkeler yarıştı, rakibimiz onlardı. Hamd olsun onların önüne geçerek hem kalitede hem de fiyatta son derece iyi bir teklif vererek Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan, MİLGEM sınıfı 4 korvetin ihalesini Türkiye olarak kazandık." ifadesini kullandı.

"Türk savunma sanayi rüştünü ispat etmiştir"

Korvetlerin ikisinin Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tersane Komutanlığında diğer ikisinin ise Pakistan'da Karaçi'de inşa edileceğini aktaran Canikli, "Tümünün inşa sorumluluğu bizde. Bizim tarafımızdan bütün bunlar gerçekleştirilecek." dedi.

Canikli, söz konusu projenin dost ve kardeş iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bu projeyi Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği atlama noktası olarak da görmemiz mümkün. Bu ihale, anlaşmayla Türk savunma sanayi rüştünü ispat etmiştir." dedi.

“Gereken her türlü desteği onlara vereceğiz”

Pakistan'ın da bu anlaşmadan önemli kazanımlarının olacağını kaydeden Canikli, "Son derece etkili, kendi alanında son derece başarılı MİLGEM sınıfı korvet savaş gemisine sahip olacak, aynı zamanda proje tamamlandığında bu konudaki dizayn ve tasarım kabiliyetini Pakistan geliştirmiş olacaktır. Bu konuda da biz gereken her türlü desteği onlara vereceğiz." diye konuştu.

“MİLGEM uluslararası piyasaya çok hızlı bir giriş yapmıştır”

İhalenin zorlu bir sürecin sonucunda kazanıldığını anlatan Canikli, şu bilgileri verdi:

"Bu ihale, proje, Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan askeri fabrika ve askeri tersanelerin yönetim şirketi olan, sermayesinin tamamı devlete ait ASFAT Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek, yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır.

Türkiye MİLGEM sınıfı korvet savaş gemilerinde, bu alanda uluslararası piyasaya bu projeyle çok hızlı bir giriş yapmıştır. Türk savunma sanayisi bir şahlanma projesiyle karşı karşıyadır şu anda. Bu projeyi bundan sonraki büyümesine, gelişmesine büyük katkı sağlayacak bir proje olarak görüyoruz."

Satış görüşmeleri 12 gün sürdü

Pakistan ve Türkiye, 4 Milgem korvetinin satışına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Ravalpindi kentindeki Savunma Üretimi Bakanlığında düzenlenen imza törenine Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.

İmza töreni öncesinde satışı yapılacak 4 korvetle ve anlaşmayla ilgili sunum gerçekleştirildi. 2015'te başlayan görüşmeler neticesinde ilk alım talebinin 2017'de yapıldığının belirtildiği sunumda satış görüşmelerinin 12 gün sürdüğü anlatıldı.

2'si İstanbul'da, 2'si Karaçi'de inşa edilecek

Pakistan tarafından satın alınacak 4 Milgem korvetinden 2'sinin İstanbul Tersanesi'nde diğer 2'sinin Karaçi'de inşa edilmesine karar verildi.

İlk etapta İstanbul ve Karaçi'de inşa edilecek birer korvet 2023'te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024'te envantere girecek.

Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek.

Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek

Sunumda gemilere ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı. 99,56 metre uzunluğunda ve 14,42 metre genişliğindeki gemilerin maksimum hızı 26 knot olacak. Gemiler 15 gün aralıksız suda kalabilecek.

Savaşlarda aktif rol alabilme, istihbarat toplama, izleme ve arama-kurtarma gibi kabiliyetleri bulunan Milgem tipi korvetlerin mühendislik bilgilerinin paylaşımı ile mühendis eğitimi de anlaşmaya dahil edildi.

Anlaşmayı Türkiye adına Yunus Emre Karaosmanoğlu, Pakistan adanı da Milli Savunma Bakanlığı Mühimmat Üretimi Genel Müdürü Tümgeneral Arşad Mahmut ve Karaçi Tersanesi Komutanı Tuğamiral Ather Selim imzaladı.

Kaynak: AA