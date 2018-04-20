Türkiye genelinde Mart'ta 110 bin 905 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı verilerine göre en çok konut yine İstanbul'da satıldı. İstanbul'da geçen ay satılan konut sayısı 18 bin 714 konut oldu.

İstanbul’u, 11 bin 269 konut satışı ile Ankara, 6 bin 787 konut ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller Ardahan, Hakkari ve Bayburt.

Mart'ta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 geriledi. Türkiye genelinde Mart ayında 110 bin 905 konut satıldı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artış yaşandı. Yurt genelinde geçen ay bin 827 konut alan yabancılar, en çok İstanbul ve Antalya'yı tercih etti.

Türkiye'den en çok ev alan yabancılar; Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşları oldu.

Kaynak: TRT Haber