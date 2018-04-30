TürkAkım'ın ilk hattını dünyanın en büyük inşaat gemisi döşüyor

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje TürkAkım'da sona yaklaşıldı.

TürkAkım doğalgaz boru hattının Rusya'da Anapa kıyısı ile Türkiye'de Kıyıköy arasındaki derin sularda boru döşeme çalışmalarını gerçekleştiren Pioneering Spirit inşaat gemisi, kapılarını açtı.

Dünya devi Karadeniz'de

Gemi, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırılarak monte ve demonte edilebilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

İsviçreli şirket Allseas'in tasarladığı inşaat gemisi, dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Açık deniz operasyonları 13 bin tonluk platformla başladı

Kaptan Loek Fernengel'in verdiği bilgiye göre, geminin yapımı farklı blok ve modüller halinde 2012'de Kore'de başladı ve iki parça halinde inşa edildikten sonra 2013'te birleştirildi.

Gemi, açık deniz operasyonlarına Ağustos 2016'da Norveç karasularında 13 bin 500 tonluk bir üretim platformunu kaldırarak başladı.

2,5 Eyfel Kulesi'ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor

Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi'ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor.

Geminin denizlerdeki petrol ve doğalgaz platformlarını 8 saniye içinde kaldırabilme özelliği dikkati çekiyor.

Gemi için TürkAkım projesi bir ilk

Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit'in genişliği 382 metre ve uzunluğu 124 metre.

Depolama alanında azami dört günlük boru depolayabilen gemiye, sürekli boru tedariki sağlanıyor.

Gemiye her bir seferde 700-800 boru transferi yapılırken, bu boruların Pioneering Spirit depolama alanına aktarılması iki günü buluyor.

5,7 kilometreyle rekor

TürkAkım projesinin derin deniz kısmı boyunca en fazla 2 bin 200 metre derinlikte boru döşenen gemiyle, bu yıl şubat ayında günde 5,7 kilometre boru döşenerek rekor kırıldı.

Pioneering Spirit gemisinde 12'şer metre uzunluğundaki iki boru birleştirilerek, 24 metreye ulaşan bu borular deniz altına indiriliyor.

21 milyon litre dizel kapasite

Böylece, gemi iki borunun birleştirilmesinden sonra hareket edip her 24 metrede bir duruyor. Yapılan her boru birleştirme işleminin fotoğrafı çekilerek herhangi bir aksilik durumunda kontrol edilmek üzere saklanıyor.

Ayrıca bir kontrol gemisi de Pioneering Spirit'i yolculuğunda belli bir mesafeden takip ediyor.

Elektrik ihtiyacını 88 megavat kapasiteli sekiz jeneratörle karşılayan Pioneering Spirit'e yakıt olarak 21 milyon litre dizel yüklenebilirken, ortalama hızda günde 100 bin litre, tam hızda ise 400 bin litreye kadar dizel tüketimi gerçekleştiriliyor.

Gemide yüzlerce kişi görev alıyor

TürkAkım projesinin ilk hattının derin denizlerdeki boru döşeme sürecinde 40 milletten 562 kişinin çalıştığı Pioneering Spirit'te her çalışan için ayrı bir oda bulunurken, yemekhane, dinlenme salonu ve eğlence alanı da ayrıca planlanmış.

Çalışanların dinlenme sürelerini eğlenceli hale getirmek isteyen ekip, her dilden belgesel ve filmlerin yer aldığı televizyonların yanı sıra çalışanlara birçok oyun konsolu da sağlıyor.

Haftada 11 bin yumurta, 250 kilogram pirinç tüketiliyor

Çalışanlar genelde 5 hafta boyunca 7 gün ve günde 12 saat çalıştıktan sonra 5 hafta izin yapıyor ancak bazı çalışanların rotasyon süreleri ülkelerinin uzaklığı nedeniyle 12 haftaya kadar çıkabiliyor.

Gemi personelinin güçten düşmemesi için beslenmelerine de ayrıca özen gösteriliyor. Gemide haftada 250 kilogram pirinç ve 11 bin adet yumurta tüketiliyor.

Mutfak için süt, sebze-meyve ve konserve yiyeceklerin büyük bir kısmı da Türkiye'den sağlanıyor.

10 aylık yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı

Geçen yıl haziran sonunda TürkAkım projesinin derin sulardaki döşeme çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit, bugün itibarıyla yaklaşık 10 aylık yolculuğunu tamamlayarak Türkiye kıyılarına ulaştı.

Türkiye kıyılarına ulaşan birinci hattın yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaptan Fernengel, bu projenin kendileri için büyük bir başarı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

7-8 metrelik dalgalara rağmen çalışmalara devam ettiler

Şu ana kadar 74 binden fazla boru kaynağı yapıldığını söyleyen Fernengel, şöyle konuştu:

"Bu kaynaklarda hata payı sadece yüzde 0,63 olarak belirlendi. Bunları da düzelttik. Şu ana kadar hem üretim hızı ve güvenliği rekorlarımızla hem de kalite açısından çok başarılı bir süreç geçirdik. Bir ay önce bir fırtına nedeniyle 7-8 metrelik dalgalara rağmen çalışmalara devam ettik. Gemiye zarar verdi, ancak üretim durmadı. Boru döşeme işi esnasında deniz dibinde uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara rastladık."

İkinci hattı için 2018'in 3. çeyreğinde Karadeniz'e gidilecek

Loek Fernengel, Her seferinde yeni bir rota seçtiklerini, bunlara rağmen hedefe zamanında ulaştıklarını ve herhangi bir erteleme olmadığından bahsediyor.

"Artık bu görevimizi tamamladık ve buradan Rotterdam'a gideceğiz. Orada 10 gün içinde gemiyi boru döşeme ayarlarından çıkarıp platform montaj ayarına getireceğiz. Ardından Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için yola çıkacağız. TürkAkım'ın ikinci hattını tamamlamak için 2018'in 3. çeyreğinde Karadeniz'e geri döneceğiz."

İkinci hat 224 km döşendi

TürkAkım'da birinci hat tamamlandı ve ikinci hat da Türkiye Münhasır Ekonomik Sınırı'na kadar 224 kilometre döşendi.

TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar, Boru hatlarının kıyıya ulaştığı noktada kendi şirketlerinin yetki ve sorumluluğundan çıktığını, kara kısmındaki boru hattının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından döşeneceğini anlattı.

BOTAŞ'ın bu kısım için şu an Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.

İlk gaz Aralık 2019'da

Van Rootselaar projenin Avrupa'ya ilerleyecek kısmı için de BOTAŞ ve Gazprom'un ortak bir şirket kuracağını, bu şirket için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Toplam maliyeti 7 milyar dolar olarak öngörülen TürkAkım gerçekten inanılmaz hızlı bir gelişmeye girdi. Açık deniz boru döşeme kısmı sığ sularda 7 Mayıs 2017'de başladı ve artık ilk hattın sonuna gelindi. Açık denizdeki ikinci hat için bütün izinleri aldık. Türkiye'deki kara kısmının inşaatları başladı ve Rusya'daki kara kısmının inşaatı da Aralık 2019'dan önce bitecek. Bu tarih itibarıyla Türkiye'ye doğalgaz aktarımı başlayacak. TürkAkım doğrudan Türkiye'ye ulaşacak bir hat. Bu gerçekten büyük bir avantaj ve fayda. Batı Hattı Türkiye'ye birkaç ülkeden transit geçip ulaşırken bu proje Türkiye'ye direkt ulaşacak."

Rusya'dan uzanan hat Kıyıköy'e ulaştı

Projenin kara kısmının geldiği Kıyıköy'de insanların çoğunun gelir kaynağı balıkçılık. Van Rootselaar da balıkçılığın etkilenmemesi için borunun güzergahı seçilirken mümkün olan en kuzey noktanın tercih edildiğini söylüyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi her biri 15,75 milyar metreküplük 2 hattan oluşuyor.

31,5 metreküp gaz sağlayacak

Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak boru hatlarından ilki Türkiye'ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerin adı geçerken, görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA, TRT Haber