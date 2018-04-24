Türk şirketlerine en fazla yatırımı İspanyollar yaptı

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, son 10 yılda Türkiye'de şirket satın alma, birleşme ve yabancı yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Geçen 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke İspanya.

İspanya, bu dönemde, toplam 22 işlemle 9,3 milyar dolarlık bir hacim yakaladı. İşlem sayısı bakımından ise 170 işlemle ABD ön plana çıktı.

İşlem değeri bakımından son 10 yılda, Türkiye'deki en hareketli sektör 50,7 milyar dolarlık hacimle enerji sektörü. Bu sektörü 23,1 milyar dolarlık hacimle finansal hizmetler sektörü takip ediyor.

En fazla sayıda işlem gerçekleşen diğer sektörler ise enerji ile yiyecek/içecek.

"Enerji, finansal hizmetler, sağlık ve imalat sektörlerinde hareketlilik artacak"

İşlem hacmine bakıldığında ise Doğan Medya Grubu ve Antalya Havalimanı işlemlerinin etkisiyle medya ve ulaştırma sektörlerinin ön plana çıktığını söyleyen Cantekinler, şunları anlattı.

"2018 yılının geri kalan döneminde, beklenen özel sektör ve özelleştirme işlemlerine bağlı olarak 10-15 milyar dolar bandında toplam işlem büyüklüğü olacağını tahmin ediyoruz. Enerji, finansal hizmetler, sağlık ve imalat sektörlerinde hareketliliğin artacağını bekliyoruz."

"Yurt dışı ihracat operasyonlarına ağırlık vermiş firmalar olumlu ayrışacak"

Müşfik Cantekinler, orta ve uzun vadede Türkiye'ye yatırım konusunda yabancı yatırımcıların iştahını değerlendirdi.

"Yabancıların Türk şirketlerine ilgisinin 2017'de bir önceki yıla göre az da olsa arttığını gözlemlemiştik. Ancak, son dönemde yaşanan kurlardaki yükselişler sebebiyle birçok Türk şirketinin karlılıklarının ve bilançolarının daha kırılgan hale geldiğini ve risk seviyesinin arttığı söylenebilir. Her ne kadar kurlardaki artış, yabancı yatırımcıların yatırımlarının daha ucuzladığı ve ilgiyi artıracağı algısı yaratsa da, bu yatırımcıların getiri beklentileri de yine yabancı para birimi cinsinden olmaktadır. Bunları söylemekle beraber, yurt dışı ihracat operasyonlarına ağırlık vermiş ve bilançosunu, özellikle finansal borç bazında etkin yönetmiş firmaların bu dönemde daha çok ön plana çıktığını ve yatırımcıların gözünde olumlu olarak ayrıştığını belirtebiliriz."

Kaynak: AA