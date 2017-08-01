"Türk alabalığı" Avrupa Komisyonu'nda görüşülecek

Avrupa'nın en büyük alabalık üreticisi olan Türkiye'nin bu pazara girişte karşılaştığı "telafi edici vergi"nin kaldırılması için ihracatçının yaptığı çalışma sonunda, Avrupa Komisyonu kararı gözden geçirme süreci başlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yıllık 500 tona kadar üretim yapan tesislerde alabalığa verilen kilogram başına 65 kuruşluk destek üzerine Danimarka'daki üreticiler, bunun haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla AB Komisyonu'na başvuruda bulundu.

Başvuruyu haklı bulan AB Komisyonu, Şubat 2015'te Türk alabalığına AB pazarında yüzde 6,7 ile 9,5 arasında telafi vergisi koydu.

Türk alabalık ihracatçılarının isteği üzerine devlet tarafından verilen teşvikler yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında 250 tonun üzerindeki üretimlere verilen destek oranı yüzde 50 indirilerek 32,5 kuruşa geriledi.

Bunun üzerine AB Komisyonuna itirazda bulunan ihracatçılar, telafi vergisinin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Türk ihracatçılarının itirazını inceleyen AB Komisyonu, Türkiye'ye gelerek yeniden düzenlenen teşvikin üreticiler üzerindeki etkisini izleyecek.

"Vergi kalkarsa ihracat artar"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'den alabalık ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin AB ülkelerine yapıldığını söyledi.

AB Komisyonu tarafından Şubat 2015'te konulan sübvansiyon vergisiyle Türk ihracatçısının Avrupalı üreticiler karşında dezavantajlı duruma düştüğünü belirten Kızıltan, bunun sonucunda ihracatta düşüş yaşandığını dile getirdi.

Diğer ülkelerin AB pazarına sıfır vergiyle girdiğini kaydeden Kızıltan, devlet tarafından verilen teşvikin yeniden düzenlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapmış oldukları başvuruyla teşvikin yüzde 2'nin altına gerilediğini ifade etti.

AB'nin bu seviyenin altındaki desteklemelere olumlu baktığını aktaran Kızıltan, "Teşvik mevcut haliyle yüzde 2'nin altında olduğu için Türkiye'ye uygulanan bu haksız verginin kaldırılmasını bekliyoruz. Yüzde 6,7 ile 9,5 arasındaki telafi vergisinin tamamen kaldırılacağını ya da en kötü ihtimalle yüzde 3'e düşürüleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Telafi vergisinin kalkması sonucu ihracatta da artış olacağına değinen Kızıltan, şöyle konuştu:

"Gelmesi planlanan düzenlemeyle Türk alabalığının AB'de tekrar rekabetçi bir duruma gelmesi sağlanacak. İhracatçılarımızın 3 Ağustos'a kadar ilgili formları doldurup AB komisyonuna göndermesi çok önemli. Bu sürecin de yaklaşık 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını tahmin ediyoruz."

Türkiye'nin yıllık 6 bin tonla alabalıkta en büyük üreticisi olan şirketin Genel Müdürü Yasin Özpek de vergi sonrası bazı pazarlarda fiyat tutturmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Verginin kalkması durumunda pazarda fiyatımız düşeceği için satışlarımızda artış olacaktır." ifadelerini kullandı.