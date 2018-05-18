Trabzon dış hat ağını geliştiriyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiye göre, Trabzon'a yılın ilk 4 ayında 7 ülkeden, 11 noktadan, 100 uçak seferi düzenlendi.

Söz konusu dönemde Trabzon Havalimanı'na, Almanya Düsseldorf Havalimanı'ndan 33 ve Münih Havalimanı'ndan 1 olmak üzere 34 uçak, Kıbrıs Lefkoşa Havalimanı'ndan da 1 uçak iniş yaptı.

Suudi Arabistan'dan da ilgi gören Trabzon'a, Cidde Havalimanı'ndan 21, Gassim Havalimanı'ndan 1, Medine Havalimanı'ndan 18, Riyad Havalimanı'ndan 20 olmak üzere toplamda 4 noktadan 60 uçak geldi.

Trabzon Havalimanı'na ayrıca Mısır Sarm El Şeyh Havalimanı'ndan 1, Kuveyt City Havalimanı'ndan 1, Lübnan Beyrut Havalimanı'ndan 2 ve Malezya Sultan Abdulaziz Havalimanı'ndan da 1 olmak üzere 4 noktadan 5 uçak iniş yaptı.

"Uçak seferleri turizm potansiyelini arttırdı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'u ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kenti yılın 4 aylık döneminde 237 bin 787 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getiren Ayvazoğlu, turizmde 2018 yılının iyi başladığını ve sezonun iyi gittiğini ifade etti.

Ayvazoğlu, uçak seferlerinin de turizm potansiyelini artırdığını işaret ederek şöyle konuştu:

"Havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve direkt uçuşlar turizmin hareketlenmesine vesile oldu. Şu an itibariyle Trabzon'a havayoluyla gelen yabancı uçak sayımız 100. Yeni turizm sezonundan beklentimiz yüksek. Turizm potansiyelimizin ve uçak seferlerimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA