TOKİ'nin indirim kampanyasına yoğun ilgi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66'sının borcunu "yastık altı" diye tabir edilen kişisel tasarruflarıyla kapattığını söyledi.

Turan, "Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir" dedi.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlara yüzde 20 erken ödeme indirimiyle önemli bir fırsat sunulduğuna dikkat çekti.

"100 bin lira borcu olan bir vatandaşın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı."

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini hatırlatan Turan, kamu bankalarının borçlarını krediyle kapatacak vatandaşlara 0,98'den kredi imkanı sunduğunu, vatandaşların 274 milyonluk borcunu banka kredisiyle kapattığını belirtti.

Esnek ödemeyle 45 milyonluk borç kapatıldı

Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarına işaret etti.

"Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 45 milyon 63 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı."

Turan, yüzde 20 indirim kampanyasından kısmi ödemeyle yararlanan vatandaşlarla birlikte toplam 13 bin 905 vatandaşın kampanyadan faydalandığını vurgulayarak, 817 milyon 303 bin lira ödeme yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup, onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek 2023'te 1 milyon 200 bin konut hedefine ulaşılacağını aktaran Turan, bu hedefle 2023 yılında 5-5, 5 milyon vatandaşın TOKİ'nin yaptığı konutlarda yaşayacağını kaydetti.

Kaynak: AA