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Buradasınız : » » TOBB ETÜ'nün 15 Temmuz gazileri Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

TOBB ETÜ'nün 15 Temmuz gazileri Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti

FETÖ darbe girişimi sırasında yaralanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

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TOBB ETÜnün 15 Temmuz gazileri Hisarcıklıoğlunu ziyaret etti

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ETÜ öğrencileri, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Adem Şahin ile gerçekleştirdikleri ziyarette, Hisarcıklıoğlu'na darbe girişimi gecesinde neler yaşadıklarını ve hangi duygular içinde olduklarını anlattı.

Öğrenciler, Hisarcıklıoğlu ve TOBB camiasının darbe girişimine karşı anında tepki vermesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu da gazi olan öğrencilerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Allah bir daha milletimize böyle bir şey yaşatmasın." temennisinde bulundu.

Öğrencilerin okuldaki durumlarına ilişkin bilgi alan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin gençliğin bilinçli ve dinamik gücüyle kalkınacağını kaydetti. Ziyarette, 15 Temmuz gecesi şehit olan TOBB ETÜ öğrencisi Ömer Can Açıkgöz de anıldı.

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