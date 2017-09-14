Tarımsal üretimde düşük faizli kredi için yeni imkanlar

Tarımsal ürünlerini lisanslı depolara teslim ederek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan üreticilere, bu senetler karşılığı düşük faizli tarımsal kredi kullanma imkanı getirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, holstein ırkı hayvan alımlarında, banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi limitleri 1 Ocak 2017'den önce onaylanan ancak hayvan tedariki ve serbest dolaşıma giriş işlemleri 2017'ye kalan üreticiler için, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 31 Aralık 2017'ye kadar tamamlanması kaydıyla yurt içinde doğmuş olma şartı aranmayacak.

Yalnızca etçi ırklarda, damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi ile de kredi kullandırılacak. Yalnızca etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve limuzin ırklarında damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi ile de kredi alınabilecek.

Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) uzun süreli olarak kiralayan gerçek ve tüzel kişiler, lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak 12 Mayıs 2017'den geçerli olmak üzere yatırım kredisinden faydalanacak.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı imkanı sağlandı. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek ELÜS alan üreticilere, ELÜS karşılığı kredi kullandırılacak. Lisanslı depoya teslim edilecek ürünün ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı olması gerekecek. Lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, üreticinin ÇKS’de kayıtlı üretim alanı ile uyumlu olması gerekecek.

Tebliğin, hayvancılığa ilişkin hükümleri 1 Ocak 2017'den, lisanslı depoculuk ve ELÜS'le ilgili maddeleri ise 12 Mayıs 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.