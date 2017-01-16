Suudilerden yenilenebilir enerji hamlesi

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ülkesinin yenilenebilir enerji üzerine yaptığı master programın ve buradaki projeler için açılacak ihalelerin gelecek birkaç hafta içerisinde açıklanacağını belirterek, "Planımız, 2023'e kadar 10 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi daha oluşturmak. Bunun için 30 ile 50 milyar dolar arasında yatırım olacağını öngörüyoruz." dedi.

Abu Dabi'deki Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında düzenlenen Suudi Arabistan özel oturumunda konuşan Falih, yenilenebilir enerjinin kendileri için de çok önemli olduğunu ancak fosil yakıtlar olmadan ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bu kapsamda, fosil yakıtların devre dışı bırakılamayacağını ifade eden Falih, enerjide tüm kaynakların sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli olduğunu vurguladı.

Falih, Suudi Arabistan'ın da bu düşünceden hareketle enerji çeşitliliğini gündemine aldığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji üzerine yaptığı master planını açıklayacak ve bu kapsamda yapılacak yatırımlar için ihaleleri açmış olacağız. Planımız, 2023'e kadar 10 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi daha oluşturmak. Bunun için 30 ile 50 milyar dolar arasında yatırım olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Nükleer enerjiyi de ciddiye alıyoruz"

Ülkenin yenilenebilir enerji programının güneş ve rüzgar enerjisine yoğunlaştığını ama jeotermal kaynaklara da yatırım yapılacağını belirten Falih, Suudi Arabistan'ın nükleer enerji yatırımlarını da çok ciddiye aldığını kaydetti.

Falih, "10 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesiyle beraber aynı zamanda nükleer enerjide çok ciddiyiz ve 2,8 gigavatlık bir nükleer santrali en yeni teknoloji ile ilk etapta devreye alacağız." diye konuştu.

OPEC'in petrol üretimini kısma kararını piyasanın iyi okuduğunu ve olumlu sinyaller verdiğini de vurgulayan Fakih, fiyatlarda da son 5 yılın ortalamasına yaklaşılmasının piyasa açısından iyi olacağını sözlerine ekledi.