Savunma ve güvenlik harcamalarında artış

2017'de savunma ve güvenlik hizmetlerine genel bütçeden yapılan harcamalar, bir önceki yılı geride bıraktı. Bu hizmetler için yapılan harcamalar bütçe başlangıç ödeneklerinin de üzerinde oldu.

Genel bütçeden askeri savunma hizmetlerine 2016'da 25,5 milyar lira, genel güvenlik hizmetlerine ise 30,8 milyar lira harcandı. Savunma ve güvenlik hizmetlerine yapılan harcama toplam 56,3 milyar lira oldu.

Geçen yıl askeri savunma hizmetleri için 29,4 milyar lira, genel güvenlik hizmetleri için ise 34 milyar lira kaynak kullanıldı. Savunma ve güvenlik hizmetlerine yönelik genel bütçe harcamaları 63,4 milyar lirayı buldu.

Söz konusu hizmetlere yapılan harcamalar geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artışla 7,1 milyar liraya ulaştı.

Bütçeden geçen yıl için tahsis edilen 28,3 milyar liralık askeri savunma hizmetleri, 32,1 milyar liralık genel güvenlik hizmeti başlangıç ödenekleri geride bırakıldı.

Kaynak: AA