'Sanayide Türkiye’nin en başarılı 11. şehri: Kahramanmaraş'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında Kahramanmaraş firmalarının 24'e çıktığını, bununla birlikte kentin Türkiye'nin en başarılı 11. şehri olduğunu söyledi.

Zabun, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 2 şirketin listeye yeni girmesiyle birlikte Kahramanmaraş’tan 14 şirketin listede yer aldığını, ilk 500’deki şirketlerle birlikte toplam 24 şirketin Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu içerisinde bulunduğunu söyledi.

2016 yılındaki küresel daralma ve ülkedeki hain darbe girişimine rağmen büyüme ve sanayi üretimi artışının umut verici olduğunu dile getiren Zabun, "Hem küresel ekonomi hem de ülkemiz ekonomisi açısından zor bir yıl geçirdik. Hamdolsun, milletimizin feraseti, reel sektörümüzün bu ülkeye inancı sayesinde ekonomimiz dimdik ayaktadır. TOBB, oda ve borsa camiası olarak hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlemler ve yaptığı reformlarla çok şükür ki ülkemiz hızlı bir şekilde toparlanma başarısını gösterdi." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'nin artık zor günleri geride bıraktığına ve bu istiklal mücadelesinden de galibiyetle çıktığına inandıklarını vurgulayan Zabun, şimdi yeni bir atılım sürecini başlatarak koşmaya devam etmek zorunda olduklarını, büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmak zorunluluğunu aktardı.

Zabun, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş ekonomide birçok sektörde lider konumuyla el attığı her sektörde en üst düzeyde başarı sağlamayı kendisine şiar edinmiştir. Bugün, ekonomide yeni kahramanlık hikayeleri yazan şirketlerimiz, her türlü olumsuzluğa karşın üretim ve yatırıma devam etmişlerdir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla istihdam konusunda da en önde gelen kentler arasına adını yazdırmıştır. Bu başarılar, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında tescillenerek Kahramanmaraş’tan listeye girme başarısını gösteren şirketlerimiz 12’den 14’e yükselmiştir. Buna göre, Kahramanmaraş en büyük 1000 sanayi kuruluşunda şirket sayısına göre ise Türkiye’nin en başarılı 11. şehri unvanını aldı. Şirketlerimizin gösterdikleri performans ve Kahramanmaraş'a yaşattıkları mutluluk dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür ve tebrik ediyorum."