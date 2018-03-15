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Ryanair, Türkiye pazarına giriyor

Avrupa'nın en popüler ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, Haziran ayından itibaren Türkiye'ye uçuşa hazırlanıyor.

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Ryanair, Türkiye pazarına giriyor

Merkezi Dublin’de olan havayolu şirketi Ryanair'den yapılan açıklamada, Haziran ayından itibaren Dublin ve Bratislava kentlerinden Dalaman havaalanına direkt uçuş başlatılacağı kaydedildi.

İlk satış 16 Mart'ta

Ryanair Sözcüsü David O’Brien, “Türkiye piyasasına giriş yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmeyi kutlamak için Haziran ayından itibaren başlayacağımız bu iki direkt uçuşun biletlerini 16 Mart Cuma günü 39,99 sterlinden satışa sunuyoruz” dedi.
İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) Aralık ayı verilerine göre yaz dönemi için Türkiye rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüzde 69 artış kaydedildiğini açıklamıştı.

İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil

ABTA'dan geçen ay yapılan açıklamada ise, "Türkiye, zorlu yılların ardından 2018 yaz dönemi için dikkate değer rezervasyon artışının desteği ile yeniden yükseliyor. Seyahat şirketleri, bu yıl Türkiye rezervasyonlarının 2015 yılındaki seviyelerine yakın olabileceğini bildiriyor. Tatilcilere güzel tesislerde paranın karşılığını veren bir tatil sunulması nedeniyle İngiliz turistin Türkiye'ye dönmesi sürpriz değil" ifadeleri kullanılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: uçak bileti, uçak, türkiye, Ryanair, dalaman
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