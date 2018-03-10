  • 10 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PTT, bankacılık ve lojistik hizmetiyle Cerablus halkının yanında

PTT, bankacılık ve lojistik hizmetiyle Cerablus halkının yanında

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'ta açılan PTT şubesi, Türk görevliler yanında yerel halkın da ihtiyacını karşılıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PTT, bankacılık ve lojistik hizmetiyle Cerablus halkının yanında

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatın normalleşmesi çalışmaları sürerken, PTT de Suriye'de açtığı şubelerle bölge halkına hizmet sunuyor.

Bu kapsamda açılan ilk şube olan PTT Cerablus Şubesi, Kasım 2017'den beri bölgede görev alan Türk askeri yanında, yerel halka da hizmet veriyor. PTT şubesi, Suriye halkının her türlü banka, lojistik ve posta ihtiyacını gideriyor.

PTT Cerablus şubesinden, bölgede hizmet veren Maarif Vakfı öğretmen ve çalışanları ile yerel polis gücünün de maaş ödemeleri yapılıyor.

Günlük para ve kargo trafiği

PTT şubesinde, Türkiye ve Cerablus arasındaki posta ve kargo hareketleri de sağlanıyor. Bu anlamda, akrabalarının büyük bölümü Türkiye'de olan Suriye halkının da önemli bir ihtiyacı gideriliyor. Günlük olarak Türkiye ile Cerablus arasında para ve kargo trafiği sağlanıyor. Şube, Gaziantep'in bir ilçesinde hizmet verir gibi para transferi gerçekleştiriyor, havaleler, aynı anda Türkiye'ye ulaşıyor. Kargo işlemleri gün ya da günler içinde tamamlanıyor.

Suriye halkı, PTT'nin tüm hizmetlerine büyük ilgi gösteriyor. PTT'nin Cerablus şubesindeki işlemlerde Türkiye'deki ücret tarifesi uygulanıyor.

Başbakan kargo göndermişti

Başbakan Binali Yıldırım da ocak ayında Cerablus'taki yetim çocuklara ulaştırılmak üzere PTT aracılığıyla hediye paketleri yollamıştı. Şubenin kargo hizmeti de Yıldırım'ın gönderdiği kargo ile başlamıştı.

 

Kaynak: AA 

Etiketler: PTT, fırat kalkanı harekatı, Cerablus
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER