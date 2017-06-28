Piyasaların bugün takip edeceği veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin dünkü konuşmalarının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldı. Buna paralel olarak pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, tahvil faizlerinde ise yükselişler görüldü.

Dün IMF, ABD Başkanı Donald Trump'ın taahhüt ettiği vergi reformuna ilişkin detayların hala netleşmediği gerekçesiyle bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e çekerken, ABD Senatosunda yeni sağlık sigortası tasarısı için bu hafta yapılması beklenen oylamanın, yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı endişesiyle en az 2 hafta ertelendiği bildirildi.

Fed Başkanı Yellen, yaptığı konuşmada bankaların son derece sağlam bir yapıda olduğunu belirterek, yeni bir finansal kriz beklemediğini söylerken, enflasyondaki düşüşün geçici olduğunu ve varlık fiyatlarının pahalı olduğunu dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında, ECB Başkanı Draghi'nin, enflasyonu baskılayan faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, politika üreticilerinin karşı karşıya olduğu temel sorunun, bu yeni büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Açıklamaların ardından avro/dolar paritesi 1,1361 ile 18 Ağustos 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, pay piyasalarında satış baskısı gözlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, bankacılık sektörüne ilişkin tedirginliklerin arttığı İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,01 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa piyasalarında azalan risk iştahının bugün Asya piyasalarında da etkili olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybederken, dolar/yen paritesi sınırlı gerilemeyle 112,2 seviyesinden işlem görüyor.

Bayram tatili sonrasında bugün yeni haftaya başlayacak olan yurt içi piyasalarda, azalan risk iştahının açılışta etkili olabileceği belirtiliyor. Uluslararası piyasada dün 3,50'nin altını test eden dolar/TL, azalan risk iştahı ile günü 3,5264'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5170 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, geçen hafta 100.000 puanın üzerinde tutunamasa da 99.639 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksinin, 97.700 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece orta vadeli yükseliş trendini sürdürebileceğini dile getirdi. Olası yükselişlerde 102.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki risk algısının izleneceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları