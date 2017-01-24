Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23 artarak 83.242,75 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 194,94 puan değer kazandı. Dün, 83.047,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 148,09 puan ve yüzde 0,18 yükselişle 83.195,90 puandan başladı. Endeks en düşük 82.957,90 puanı, en yüksek ise 83.258,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 165'i değer kazandı, 173'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Pegasus, Halkbank, Akbank ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.212,62 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,88, bileşik getirisi yüzde 11,18 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0737, sterlin/dolar paritesi 1,2496, dolar/yen paritesi 113,34 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7390 liradan, avro 4,0155 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.212,62 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,76 dolardan işlem görüyor.