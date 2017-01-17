Piyasalarda gün ortası borsa, döviz ve altın

Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,19 artarak 81.865,40 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 153,71 puan değer kazandı. Dün, 81.711,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 391,71 puan ve yüzde 0,48 yükselişle 82.103,40 puandan başladı. Endeks en düşük 81.657,11 puanı, en yüksek ise 82.168,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 213'ü değer kazandı, 118'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Akbank ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.215,81 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,05, bileşik getirisi yüzde 11,36 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0665, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi 113,20 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8010 liradan, avro 4,0550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.215,81 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,47 dolardan işlem görüyor.