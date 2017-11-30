Otomotiv sektörü rekora doymuyor

Türkiye ihracatının beşte birini tek başına karşılayan "ihracatın lokomotifi" otomotiv sektörü, yılın 9 ayında 5,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Otomotiv endüstrisi, bu rakamla, ihracatta rekor yılı olarak kayıtlara geçen 2008'deki 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasını 3 ay eksikle aştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yaptığı açıklamada, 17 Kasım itibarıyla, henüz yıl tamamlanmadan tüm zamanların ihracat rekorunu kıran otomotiv sektöründe, yıl sonunda 27 milyar dolar olarak hedeflenen ihracatın 28 milyar doları bulacağını hatta geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Sabuncu, ülke ihracatının beşte birini gerçekleştiren sektörün, önemli ölçüde dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi, 11 yılda (2017 hariç) 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bu sene de 9 ayda 5,8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bunlar gerçekten çok önemli ve çok gurur verici rakamlar. Bizim '87. Fasıl' dediğimiz fasılda, ithal edilen tüm araçlar, yedek parçaları ya da ara mallar bir de ihraç edilen yine otomotiv yan sanayi ürünleri, ana sanayi ürünleri, bunların arasındaki fark, dış ticaret açığını ya da fazlasını veriyor. Son 11 senede fazla var, özellikle de 2017'de bu gerçekten çok önemli bir fazla haline geldi. 9 ayda 5,8 milyar dolarlık bir fazlalık var."

Kaynak: AA