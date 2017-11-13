Otellerdeki doluluk 2017'de yüzde 30 arttı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Otellerdeki doluluk oranıyla ilgili 2016'da hakikaten dibe vurdu diyebiliriz. Ondan sonra ise bu yıl 2016'ya göre aşağı yukarı yüzde 30'luk artış oldu." dedi.

Doluluk oranlarındaki artışın gelirlere yansımadığını belirten Bayındır, "Bu bizlerin yaptığı bir yanlış. Ama mecburiyetten yapılan bir yanlış. O kadar büyük fiyat kırmalar oldu ki otellerde artışa rağmen gelirlerde hiçbir artış olmadı." dedi.

Turist sayısındaki artışta fiyatlardaki düşüşün etkili olduğunu vurgulayan Bayındır, kişi sayısı ya da gelirin önemli olup olmadığı konusunun gelecek sezonlarda iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Bu yıl da bazı otellerin ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirten Bayındır, "Misafir sayısında artış olduğu zaman fiyatlar da daha iyiye gidebilir. Bu durumu koruyabilirsek fiyatları da yavaş yavaş yukarı çekmemiz mümkün olabilir." dedi.

Rus turistlerin 2017'de artan Türkiye ziyaretlerini değerlendiren Bayındır, "Rus turistler 4 milyon... Avrupa'dan gelen turist sayısı ise 17 milyon... Buna odaklanmamız gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA