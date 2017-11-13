  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.884
    EURO 4.523
  • BIST 108731.84
    ALTIN 159.529
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Otellerdeki doluluk 2017'de yüzde 30 arttı

Otellerdeki doluluk 2017'de yüzde 30 arttı

Turizm sektörü her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geçen seneye göre otellerdeki doluluk yüzde 30 arttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Otellerdeki doluluk 2017de yüzde 30 arttı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Otellerdeki doluluk oranıyla ilgili 2016'da hakikaten dibe vurdu diyebiliriz. Ondan sonra ise bu yıl 2016'ya göre aşağı yukarı yüzde 30'luk artış oldu." dedi.

Doluluk oranlarındaki artışın gelirlere yansımadığını belirten Bayındır, "Bu bizlerin yaptığı bir yanlış. Ama mecburiyetten yapılan bir yanlış. O kadar büyük fiyat kırmalar oldu ki otellerde artışa rağmen gelirlerde hiçbir artış olmadı." dedi.

Turist sayısındaki artışta fiyatlardaki düşüşün etkili olduğunu vurgulayan Bayındır, kişi sayısı ya da gelirin önemli olup olmadığı konusunun gelecek sezonlarda iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Bu yıl da bazı otellerin ekonomik zorluklarla karşılaştığını belirten Bayındır, "Misafir sayısında artış olduğu zaman fiyatlar da daha iyiye gidebilir. Bu durumu koruyabilirsek fiyatları da yavaş yavaş yukarı çekmemiz mümkün olabilir." dedi.

Rus turistlerin 2017'de artan Türkiye ziyaretlerini değerlendiren Bayındır, "Rus turistler 4 milyon... Avrupa'dan gelen turist sayısı ise 17 milyon... Buna odaklanmamız gerekli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, turizm sektörü, otellerdeki doluluk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER