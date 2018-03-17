Ordu Çevre Yolu gün sayıyor

Gidiş geliş toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu inşaatı devam ediyor. Çevre yolunun 10,7 kilometre olan birinci etabı için bugüne kadar yaklaşık 1 milyar lira harcandı.

1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve Kafkaslar'ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması, Karadeniz sahil yolunun da önemini arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen sahil yolu, trafiği büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve otoban yapılmayan ayrıca çevre yolu olmayan tek il olan Ordu’da trafik geçişi sorun haline geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre, Ordu şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken, bu sayı yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu özelliğinden dolayı Karadeniz sahil yolunun en dar ve kritik noktası özelliğini taşıyan ve büyük bir zaman kaybına sebep olan Ordu'da trafik akışının rahatlatılması için 5 yıl önce çevre yolunun temeli atıldı.

Yüzde 100 Türk mühendislerinin eseri

Coğrafi yönden dağlık ve engebeli, toprak yönünden heyelanlı bir araziye sahip olan Ordu’da doğanın tüm zor şartlarına rağmen çevre yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu arkadan geçerek sahil yoluna bağlanacak 20 kilometrelik yolun ilk etabı olan 10,7 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tünel, viyadük ve kavşak inşaatlarının bitirildiği yolda halen küçük bir heyelanlı bölümde çalışmalar yapılıyor.

16 stadyuma eşit yatırım

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolu’nun sadece Ordu’ya değil tüm Karadeniz’e çok büyük bir katkı sunacağını söyledi.

"Çevre yolu özellikle trafiği rahatlatacağı gibi transit yolcuların şehir trafiğine takılmadan özellikle mal ve hizmet taşıyanların da kısa sürede hedeflerine ulaşacağını çok önemli bir yatırım. Şu ana kadar 1 milyar lira harcanan yatırım, toplamda 1,6 milyar gibi büyük bir rakama isabet ediyor ki bu 16 tane stadyumun yaklaşık maliyetine bedel bir rakamdır."

"Bu yıl açılacak"

Halen küçük bir heyelanlı bölümde çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Yavuz, “Burada 700 metrelik bir alan var. Buradaki heyelanı aşabilmek için toplamında 65 kilometre uzunluğunda fore kazık çalışması yapıldı. Yolu kısa sürede açma imkanı doğmuşken yolun bu kız 500 metrelik bir kısmında hareketlilik olduğu emareleri alındı. Eğer bu baskı çalışmamıza engel teşkil etmezse yolu daha kısa bir sürede hizmete açacağız. Eğer baskı devam ederse fore kazık çalışması ve buna benzer teknik çalışmalar yapılacak. Yolu bu yıl içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

