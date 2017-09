'Ocak ayında Katar'da gerçekleştirilecek fuar çok önemli'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ocak ayında Katar'da gerçekleştirilecek Expo Turkey by Qatar fuarının çok önemli olduğunu belirterek, "İş adamlarımızın kendilerini biraz daha tanıtması, öne çıkması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ocak ayında Katar'da gerçekleştirilecek Expo Turkey by Qatar fuarının çok önemli olduğunu belirterek, "İş adamlarımızın kendilerini biraz daha tanıtması, öne çıkması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Fakıbaba, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen Türkiye-Katar Tarım İş Forumu kapsamında, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al Ruhaihi ile Eylem Planı İmza Töreni'ne katıldı.

Tören sonrasında iş forumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, ekonomik ilişkilerin yanında iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Al Ruhaihi'nin ülkesindeki imkanları anlattığını dile getiren Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yapmış olduğu iyiliği hiçbir zaman unutmadıklarını, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini bildirdiler. Türk iş adamlarının çok kaliteli işler yaptığını söylediler. Sadece sebze, meyve, tarım, gıda, hayvancılık, süs bitkisi değil, inşaatlar, stadyum, yollar, her türlü imkanları olduğunu, Türk iş adamları geldiğinde gerekli her türlü desteği vereceklerini söylediler. Özellikle park-bahçe konusunda Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ve bunun için destek beklediklerini, yatırım yapmak ve Türk iş adamlarına istihdam sağlamak istediklerini belirttiler. Ocak ayında Katar'da gerçekleştirilecek fuar (Expo Turkey by Qatar) çok önemli. İş adamlarımızın kendilerini biraz daha tanıtması, öne çıkması gerektiğine inanıyorum."

Fakıbaba, Katar'da TOBB ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde tarım alanında geniş bir iş forumu düzenlenebileceğine işaret ederek, "Katar'daki Türk firmaların çok beğenildiğini sayın Bakan'dan ve görüştüğüm Katarlı arkadaşlardan duymuştum. Bu, Türk yatırımcılar için de iyi bir fırsattır. Eğer uygun olursa ya TOBB yapsın ya da biz bu konuya öncülük yapalım. Türk-Katar İş Forumu'nu düzenleyelim. Masa başında bu işi birebir halletmenin daha doğru olacağına inanıyorum." diye konuştu.

TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz da çok yakın tarihte Katar'a heyet götüreceklerini belirterek, "İş forumu düzenlenmesi konusunu sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğim. İş forumunu seve seve düzenleyeceğimize inanıyorum. Orada bir temsilcilik de açacağız. Umarım iki ülke arasındaki iş hacmi daha da artar." değerlendirmesinde bulundu.