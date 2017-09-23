Moody's, Birleşik Krallık'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Birleşik Krallık'ın kredi notunu düşürdüğünü bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın kredi notunun "Aa1" seviyesinden "Aa2" seviyesine çekildiği belirtildi.

Birleşik Krallık'ın kredi notunun bir basamak azaltılmasının ardından kredi notu görünümünün de "negatiften" "durağana" çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Birleşik Krallık hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda anlaşabileceğinden artık emin değiliz." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık'ın kamu finansmanının dikkate değer şekilde zayıfladığı vurgulanan açıklamada, şunlara vurgu yapıldı:

"Moody's, ilerleyen dönemde kamu finansmanının daha da zayıflamasını beklemektedir. Kamu finansmanında bozulma, kısmen ekonomik zayıflamadan, kısmen de yedi yıl boyunca azaltılan harcamaların yeniden artırılmasından dolayı gerçekleşecek."

Birleşik Krallık'ta son dönemde hükümetin sağlık ve sosyal yardımlardaki harcamaları da dahil birçok farklı alanda kamu harcamalarının arttığına değinilen açıklamada, "Tüm bu ek harcamalar mevcut bütçeden ödenecek. Önümüzdeki yıllarda kamu harcamalarındaki artışın yüksek olmasını bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, İtalya'nın Floransa kentindeki konuşmasında, ülkesinin AB'den ayrılma sürecinde 2021 yılına kadar "geçiş anlaşması" uygulanmasını talep etmişti.