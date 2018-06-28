Moody's ABD dolarının piyasalara etkisini değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Nisan ayının ortasından bu yana ABD dolarının güçlendiği görüşünde.

Riskleri artırıyor

Kuruluş, bunun birkaç gelişen piyasa ülkesinin para birimlerinde ve döviz rezervlerinde sert düşüşe neden olduğunu düşünüyor.

"ABD dolarındaki güçlü yükseliş büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırıyor. Dolardaki güçlenme yüksek seviyede dış finansman ihtiyacı olan ülkeler için kredi risklerini artırıyor."

Etkilenen ülkeler hangileri?

Risklere en çok maruz kalanlar Arjantin, Gana, Moğolistan, Pakistan, Sri Lanka, Türkiye ve Zambiya.

Gelişen ülkeler içerisinde Şili, Kolombiya, Endonezya ve Malezya'nın da benzer risklere maruz kaldı.

Dış finansmana ihtiyaç duymayanlar etkilenmiyor

Buna rağmen finansal ve kurumsal tamponlar yakın vadeli kırılganlıkları azalttı.

Moody's'e göre, Brezilya, Çin, Meksika ve Rusya'nın dış finansman ihtiyacına daha az ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle kırılganlıkları gelişen ülkeler içerisinde en düşük seviyede.

Moody's yetkilisinden dolar yorumu

Moody's Küresel Ülke Riskleri Grubu Direktörü Alastair Wilson'ın yorumu da şuydu:

"Büyük miktarda cari açıkları olan, yüksek seviyede dış finansman geri ödemesi olan ve dikkate değer seviyede döviz cinsinden kamu borcu olan ülkeler güçlü ABD dolarının etkilerine en çok maruz kalanlar."

Kaynak: AA