Merkez Bankası'nın denetiminde yeni dönem

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın 2000 yılından bu yana bağımsız denetime tabi faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, teşkilatında bir Denetim Genel Müdürlüğü bulunan bankanın ayrıca Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulunca denetlendiğini hatırlattı.

Bankanın yılda iki defa Bakanlar Kurulu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna hesap verme ve kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, torba yasa tasarısında yer alan bir düzenlemeyle Merkez Bankasının denetimine ilişkin daha ileri bir çerçeve oluşturduklarını söyledi.

"Denetim Komitesi" kurulacak

Yapılan düzenlemeyle 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketlerin zorunlu organ yapısından çıkarılan Denetleme Kurulunun kaldırılarak yerine daha etkin çalışacak "Denetim Komitesi" yapısının kurulacağını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Türk Ticaret Kanunu'ndaki yeni düzenlemeyle denetim faaliyetinin tarafsızlık ve etkinlik sağlamak üzere şirketten bağımsız kişilerce yapılması esas alındı. Bağımsız denetimle finansal tablolarla raporların dolayısıyla muhasebenin özel, teknik bir uzmanlık alanı olarak uluslararası muhasebe standartlarına göre sürekli denetimi amaçlandı. Dünyadaki örneklere bakıldığında merkez bankaları açısından benzer bir gelişimin yaşandığı görülüyor. Örneğin İngiltere, ABD, Japonya merkez bankalarının denetleme kurulu ve benzeri organları bulunmamakta, denetimleri bağımsız denetim yoluyla gerçekleştirilmektedir. TCMB'nin kuruluşunda model alınan Hollanda'da dahi bugün denetleme kurulu bulunmamakta ve bu işlev bağımsız denetçilerce yerine getirilmektedir."

"Bankanın denetlenmesinde boşluk ya da eksiklik olmayacak"

Merkez Bankası bakımından Türk Ticaret Kanunu'ndaki tamamlayıcı genel hükümlerin ortadan kalkması nedeniyle hukuk tekniğinden kaynaklanan bir zorunluluk olarak Denetleme Kurulunun kaldırıldığını belirten Şimşek, bu adımla bankanın denetlenmesi bakımından bir boşluk ya da eksiklik doğmayacağını vurguladı.

Şimşek, yapılan düzenlemeyle Türk Ticaret Kanunu ile de uyumlu, denetimin uzman yaklaşımla ve sürekli olması hedefi çerçevesinde etkin bir Denetim Komitesi yapısının kurulacağını ifade ederek, komitenin, bankanın işlerinin gözetimini, izlenmesini ve denetlenmesini sağlayacağını bildirdi.

Mehmet Şimşek, Banka Meclisi yani Yönetim Kurulundan bir komitenin kurul adına bankanın denetim ve kontrol sistemlerinin işlerliğini ve etkinliğini denetleyeceğini de söyledi. AA