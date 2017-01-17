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Merkez Bankasından 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası, Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

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Merkez Bankasından döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi. AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tcmb, döviz
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