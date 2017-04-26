  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te, gecelik marjinal fonlama oranını da yüzde 9,25'te sabit tuttu.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te sabit tutarken, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış, maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Merkez Bankası, faiz kararı
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