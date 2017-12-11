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Merkez Bankası büyüme beklentisini yüzde 5,7'ye yükseltti

Merkez Bankası, yıl sonu büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten yüzde 5,7'ye revize etti. Dolar kuru beklentisi de 3 lira 86 kuruştan 3 lira 88 kuruşa yükseldi.

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Merkez Bankası büyüme beklentisini yüzde 5,7ye yükseltti

Merkez Bankası, Aralık ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı.

Ankete göre, cari yıl sonu Tüketici Fiyatları Endeksi TÜFE beklentisi de yüzde 10,68'den, yüzde 11,74'e yükseldi.

Aralık ayı enflasyon beklentisi de yüzde 0,55 olarak yenilendi.

Aralık ayı beklenti anketine göre, 12 ay sonrasındaki TÜFE de yüzde 9,30 olarak tahmin edildi.

2017 yılı için büyüme beklentisi de yüzde 5,7 olarak revize edildi.

Bir önceki beklenti anketine göre, dolar kuru tahmini de 2 kuruş artırıldı. Bu yılın sonunda dolar kuru beklentisi, 3 lira 86 kuruştan 3 lira 88 kuruşa yükseldi.

12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi de 4 lira 8 kuruş ve 4 lira 15 kuruş olarak gerçekleşti.

Bu yılki cari işlemler açığı beklentisi de 39 milyar 100 milyon dolardan 40 milyar 520 milyon dolara revize edildi.

TRT HABER

Etiketler: Merkez Bankası, büyüme beklentisi, dolar kuru
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